«Потрясающий парень»: Лолита Милявская нашла нового молодого фаворита
Лолита Милявская призналась, что почувствовала себя девочкой рядом с молодым рэпером Наваи.
Фото: Starface.ru
Одна из самых ярких певиц отечественной эстрады Лолита Милявская наслаждается жизнью и проводит время в компании молодых мужчин. На днях 59-летняя исполнительница показала на кадрах молодого коллегу, который очень популярен среди молодежи. Брюнетка попала под обаяние артиста и попросила спеть для нее романтичную песню.
Женщина записала видео для поклонников с российским рэпером Наваи Бакировым, который выступает в составе дуэта HammAli & Navai. Улыбчивый парень очень импонирует артистке. Лолита улыбается и просит его спеть «ту самую песню про птичку». Певец не мог отказаться певице.
«Познакомилась с Наваи! Парень потрясающий! Искренний и светлый! А я себя сразу птичкой почувствовала!» – призналась подписчикам исполнительница.
Поклонники отметили, что Наваи прекрасно выглядит в кадре, а Лолита буквально светится от счастья. Она призналась, что почувствовала себя девочкой и даже «дурочкой», как поется в его песне.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Лолита просто потрясающая, необыкновенная», «Любимая песня, каждый думает, что это про нее», «Я в шоке! Так бывает? Два человека, которыми я восхищаюсь, в одном кадре», «Лолита, с вами не соскучишься», – пишут в комментариях.
Многие поинтересовались, не собираются ли звезды записать дуэт. Ранее певица уже работала с молодыми артистами. Ее трек «По-другому» с рэпером Коста Лакоста до сих пор популярен в Сети.
Ранее мы писали о том, как известный мужчина высмеял 59-летнюю Лолиту за лишний вес. По словам историка моды Александра Васильева, между ним и Милявской возник конфликт. Стилист сделал замечание певице и посоветовал, что с ее фигурой не стоит надевать провокационные платья. Однако сама Лолита довольно резко отреагировала на подобное высказывание.