«Потрясающий парень»: Лолита Милявская нашла нового молодого фаворита

Одна из самых ярких певиц отечественной эстрады Лолита Милявская наслаждается жизнью и проводит время в компании молодых мужчин. На днях 59-летняя исполнительница показала на кадрах молодого коллегу, который очень популярен среди молодежи. Брюнетка попала под обаяние артиста и попросила спеть для нее романтичную песню.

Женщина записала видео для поклонников с российским рэпером Наваи Бакировым, который выступает в составе дуэта HammAli & Navai. Улыбчивый парень очень импонирует артистке. Лолита улыбается и просит его спеть «ту самую песню про птичку». Певец не мог отказаться певице.

«Познакомилась с Наваи! Парень потрясающий! Искренний и светлый! А я себя сразу птичкой почувствовала!» – призналась подписчикам исполнительница.

Поклонники отметили, что Наваи прекрасно выглядит в кадре, а Лолита буквально светится от счастья. Она призналась, что почувствовала себя девочкой и даже «дурочкой», как поется в его песне.