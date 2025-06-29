«Папа оберегает тебя с небес»: Диана Гурцкая обратилась к сыну, ставшему для нее опорой после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая публично обратилась к сыну, который стал для нее опорой после смерти мужа. В личном блоге исполнительница хита «Ты здесь» назвала Константина «самым сокровенным подарком судьбы» и заверила: она и ее покойный супруг всегда будут рядом.

29 июня единственный сын артистки отмечает день рождения — ему исполняется 18 лет. В честь важного события Диана Гурцкая опубликовала пост с архивными кадрами с Константином в детстве и на одном из недавних мероприятий. Певица с теплотой обратилась к своему ребенку, признавшись, с его появлением ее жизнь «обрела настоящий смысл». После ухода супруга молодой человек стал для знаменитости опорой и поддержкой.

«Ты — моя гордость, моя опора, мое бесконечное вдохновение и самый сокровенный подарок судьбы. Ты подарил мне возможность прикоснуться к несравненному чувству — счастью быть мамой, счастью видеть, как ты взрослеешь, счастью чувствовать себя маленькой и хрупкой за широкими плечами взрослого сына», — заявила Диана Гурцкая.

Артистка пожелала сыну «добрых людей» рядом, «мудрых советов» и «искренней любви» и чтобы в сердце «не прекращал жить свет». Диана Гурцкая пообещала имениннику всегда быть рядом и вспомнила о покойном муже, которого не стало два года назад.

«Ты — мой смысл жизни, я всегда буду рядом, равно как и папа, который оберегает тебя с небес. Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь!» — высказалась певица.

Напомним, 20 мая 2023 года Петр Кучеренко скоропостижно скончался при возвращении из рабочей командировки на Кубу, ему было 46 лет. Диана Гурцкая признавалась, что не может понять, как это произошло, поскольку ничто «не предвещало беду». Артистка не скрывает, что до сих пор тяжело переживает смерть супруга и скучает по нему: «Сердце лишь привыкает еще больше любить сквозь боль и миры».

Ранее Диана Гурцкая призналась, о чем жалеет после смерти мужа.