«Потрепать нервы – 15 тысяч»: Ольга Орлова разрешила бывшим мужчинам звонить исключительно за деньги

Певица Ольга Орлова пожаловалась на бывших мужчин. Артистка разрешила им звонить, но за деньги. Так, потрепать Орловой нервы экс-возлюбленным можно за 15 тыс. рублей.

«Прайс» Орлова выложила у себя в соцсетях. Она обратилась к бывшим мужчинам в соцсетях со словами: «Уважаемые мои бывшие! Начиная с сегодняшнего дня, все звонки на мой телефон – платные! Поныть в жилетку – 5000р. Похвастаться – 10000р. Потрепать нервы – 15000р».

Орлова добавила, что после 23 часов «тариф удваивается». Певица закончила обращение к мужчинам фразой «милости прошу».

Артистку всю прошедшую ночь мучила бессонница. Причиной ее состояния могли стать звонки бывших бойфрендов.

Сейчас певица замужем за бизнесменом, который на 10 лет старше певицы. В прошлом у Орловой был брак с Александром Кармановым – в семье родился сын Артем. В настоящее время у певицы растет дочь Анна.

Ранее Орлова рассказывала, что может оттолкнуть ее на свидании с мужчиной.