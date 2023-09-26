«Несексуально»: Ольга Орлова рассказала, что может оттолкнуть ее на свидании с мужчиной

Ольга Орлова отвечала на вопросы подписчиков в соцсетях. Поклонники поинтересовались, как телеведущая относится к тем мужчинам, которые оплачивают счета напополам с женщиной. Звезда назвала такое поведение «несексуальным».

По ее словам, если оба супруга зарабатывают на жизнь и вместе тратят деньги – это нормально. Однако она считает «несексуальным», когда мужчина предлагает своей даме оплатить счет в кафе или любом другом заведении напополам.

Кроме того, один из фанатов захотел узнать, есть ли что-то, что Ольгу не устраивает в ее внешнем виде, отметив особую любовь артистки к фильтрам. Знаменитость ответила, что у нее нет никаких проблем с принятием себя.

«Тут не идет речь о том, что я себя не принимаю. Вы каждый день можете видеть меня по телеку, там нет никаких фильтров – смотрите на здоровье!» – прокомментировала Орлова.

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