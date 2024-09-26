Потребовали взыскать 60 тысяч рублей: на Елену Малышеву подали в суд

Суд частично удовлетворил исковое требование россиянина к телеведущей Елене Малышевой. Он потребовал от знаменитости 60 тысяч рублей за нарушение авторского права, передает Telegram-канал Звездач.

По данным СМИ, Малышева является учредителем компании, которая занимается продажей медицинских изделий. На сайте организации появилась фотография, автор которой не был указан и вскоре объявился с иском.

Россиянин подал заявление о нарушении авторских прав в Арбитражный суд. В итоге нарушение было признано инстанцией. Что же касается требования истца, то оно было удовлетворено лишь частично. Вместо 60 тысяч рублей автор получил 10 тысяч. Также суд обязал Малышеву возместить расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей.

Ранее сообщалось, что Малышева стала бабушкой в четвертый раз. Она случайно проговорилась об этом в программе «Жить здорово!» на Первом канале.