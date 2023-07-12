Потребовали прекратить выступление: певец Леонид Агутин оконфузился за границей

Леонид Агутин уже долгие годы выступает на сцене и радует публику своими хитами. Его по праву можно считать одним из самых опытных артистов в отечественном шоу-бизнесе. Однако выяснилось, что даже у такого профессионала, как Агутин, были неудачные выступления.

Леонид вспомнил о концерте на джазовом фестивале в Монтре, который обернулся для него провалом. По словам артиста, он и известный гитарист подготовили сложную программу, однако публика не оценила их стараний. Вот почему под конец выступления зрители не выдержали и потребовали Агутина сменить репертуар. Уставшая от джазовой программы публика, попросила артиста исполнить его нашумевший хит «Оле-Оле».

«Вот тут-то и началось настоящее шоу», — цитирует Экспресс газета высказывание Леонида.

К слову, о случившемся провале певец вспоминает со смехом. Он признает, что у каждого музыканта есть сложная программа, которую оценят лишь немногие слушатели.

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