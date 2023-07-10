«Хотят, чтобы ему плохо было»: отец Леонида Агутина сделал заявление о разводе певца с Варум

Певец Леонид Агутин много лет состоит в браке с коллегой Анжеликой Варум. Поклонники считают пару одной из самых крепких в шоу-бизнесе, пусть даже вокруг их отношений ходит множество слухов. В одном из интервью исполнительница проговорилась об изменах мужа, а потом появлялась без него. В СМИ начали писать о разводе. Отец артиста прокомментировал слухи о разладе в звездной семье.

88-летний Николай Агутин в выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, что у Леонида с Анжеликой гармоничные отношения. По словам мужчины, артист любит свою супругу и часто балует ее подарками. Поэтому сплетням верить не стоит.

«Все трепотня! Специально хотят куснуть, хотят, чтобы ему плохо было. Я не понимаю этих людей. Зависть что ли какая-то огромнейшая у людей?» — высказался Агутин-старший.

Сами звезды редко говорят на тему личной жизни и не комментируют слухи. Они даже не стали говорить о семье после того, как в прессе появилась информация, что Варум улетела в Америку. СМИ писали, что исполнительница покинула Россию, а Леонид остался здесь из-за работы. Но женщина часто прилетает к избраннику.

Ранее мы писали о том, как посетившая мероприятие в Сочи певица Анжелика Варум напугала публику истощенным видом. Подписчики предположили, что певица стремительно теряет вес на нервной почве.