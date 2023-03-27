«Потребовала бутылку и всосала»: шоумен рассказал о пагубном пристрастии Бузовой

В последнее время вокруг Ольги Бузовой ходит множество слухов. На днях в Сети появилось видео, на котором певица странно ведет себя на собственном выступлении. Во время движения она то и дело теряла равновесие, а потом выронила микрофон. Пользователи предположили, что перед выходом на сцену звезда употребляла спиртные напитки. Бывший участник телестройки «Дом 2» Рустам Солнцев прокомментировал поведение блондинки.

По мнению шоумена, Бузова давно страдает от алкогольной зависимости. Он считает, что артистка неуважительно относится к своей публике, раз позволяет себе выступать в таком состоянии. Рустам также отметил, что за такое надо «наказывать».

«Она давно бухает, как-то перекидывает свои интересы с бухача на запрещенные препараты и в любом случае позволяет себе многое», – публично высказался звезда соцсетей.

Солнцев предложил идею писать под афишами тех знаменитостей, которые любят выпить, что на сцене будет пьяный или неадекватный артист. Шоумен уверен, что зрителей такое не отпугнет, а даже привлечет, ведь далеко не каждый может наблюдать за «бухой Бузовой». Об этом пишет Пятый канал.

Мужчина отметил, что цену билета тоже стоит изменить. Сначала это будет две тысячи рублей, прямо перед началом концерта можно впускать людей за одну тысячу рублей, а после пения звезды – за 500 рублей. После трех песен можно разрешить аудитории наблюдать концерт бесплатно.

Шоумен не понимает, как менеджмент Бузовой позволяет ей так себя вести. По его мнению, они не должны разрешать исполнительнице принимать горячительные напитки во время важного мероприятия. Рустам также рассуждал, в чем кроется причина зависимости теледивы.

«Конечно, какая-то трагедия в жизни. Какая-то бесконечная, непрекращающаяся трагедия в жизни, которая женщину толкает на то, чтобы она перед концертом выжрала», — высказался Солнцев.

Бывший участник телестройки вспомнил случай, о котором ему рассказали организаторы концертов.

«Мне рассказывали, что Оля потребовала в гримерку бутылку и сама ее всосала перед концертом. Сама. Тут нужен не то, чтобы психолог, тут наркологом не отмахаться», — убежден шоумен.