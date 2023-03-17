«Организм истощен»: 37-летняя Ольга Бузова страдает от головокружений

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой России. После развода с Дмитрием Тарасовым она смогла построить головокружительную карьеру, зарекомендовав себя как певица, актриса и телеведущая. Знаменитость всю себя отдает работе, но вот в личной жизни ей так и не удалось обрести счастье. Недавно Ольга прилетела из Африки, где принимала участие в съемках одного популярного шоу. Беспрерывный труд и акклиматизация дали о себе знать. Об этом Бузова сообщила в личном блоге.

Так, светская львица вышла на связь и пожаловалась на плохое самочувствие: она никак не может привыкнуть к московскому времени. От этого Ольга страдает головокружениями и сильной слабостью.

«Организм просто истощен от усталости и стресса, а времени на отпуск нет. Срочно ищу даты в марте, чтобы хотя бы на пару дней отключить телефон и улететь», — высказалась Бузова.

К слову, подобное заявление крайне обеспокоило фанатов знаменитости, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Напомним, что несколько лет назад между Бузовой и Губерниевым произошла ссора в публичном пространстве. Тогда спортивный комментатор указал певице на проблемы с алкоголем и ее невежество. Долгое время знаменитости находились в ссоре, однако недавно Дмитрий сообщил: в его отношениях с Ольгой произошли изменения. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети заговорили о проблемах в отношениях сына Валерии и его супруги. Фолловеры привели ряд аргументов в защиту своей позиции.