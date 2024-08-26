Лишение свободы до 1 года: что ждет футболиста Сафонова, если он не выплатит 60 млн рублей долга по алиментам
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Московский городской суд встал на сторону бывшей жены футболиста Матвея Сафонова. Спортсмен должен будет выплатить 60 миллионов рублей долга по алиментам. Но что будет, если игрок парижского ПСЖ не выполнит постановление инстанции — об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.
Мосгорсуд оставил без изменения решение Никулинского суда. Согласно ему, Сафонову надо будет выплатить бывшей жене 60 млн рублей, а также ежемесячно отчислять на содержание ребенка 25% от зарплаты в парижском футбольном клубе. Адвокаты игрока ПСЖ уже объявили о намерении обжаловать это решение.
В случае систематической неуплаты алиментов без уважительных причин его будет ждать уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 1 года.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Сафонов заявил, что экс-жена устроила ему автоподставу со штрафами. По словам спортсмена, она забрала его автомобиль во время развода.