Потратившая 3 миллиона рублей на пластику певица Слава намекнула на очередную операцию

В августе прошлого года певица Слава решила лечь под нож хирурга ради возвращения фигуры мечты. Артистка призналась, что долгое время не могла похудеть сама, несмотря на то, что несколько раз начинала заниматься спортом и садилась на диету. Именно поэтому она согласилась на множество пластических операций. Известно, что вокалистка сделала подтяжку груди, липосакцию живота, рук, спины, ног и подбородка. Однако результаты, по всей видимости, не до конца ее устроили.

За все изменения во внешности Слава отдала три миллиона рублей и это не предел, так как в скором времени певица собралась вновь обращаться к специалистам. Во время отпуска в Дубае с семьей она опубликовала новую фотографию, на которой выделила зону декольте, и намекнула, что после возращения сделает еще одну операцию.

«Скоро операция. Все расскажу! Кое-что нужно исправить», - рассказала исполнительница хита «Одиночество» своим поклонников.

Примечательно, что подписчики Славы в комментариях отметили, что ничего корректировать ей не надо. Они попросили артистку еще раз подумать над своим решением, так как нет острой необходимости подвергать свое здоровье опасности из-за малейших недочетов во внешности.

Не исключено, что «исправлять» что-то пришлось артистке из-за несоблюдения диеты, которую ей прописали после операций. Отказаться от вкусной пищи и алкоголя Слава так и не смогла. А ведь именно это стало причиной, по которой она и обратилась изначально к хирургу. Вокалистку хватало только на неделю, после чего она начинала объедаться и запивать стресс алкоголем. На отдыхе же она вновь ни в чем себе не отказывает, и в начале года на Мальдивах она даже жаловалась, что портит себе новую фигуру своей бесхребетностью.

Ранее Виктория Боня обвинила Славу в алкогольной зависимости, а певица поспешила ответить ей и опровергнуть все слухи.