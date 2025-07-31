«Лег — значит умер»: Леонид Якубович раскрыл свой секрет долголетия в 80-летний юбилей

31 июля знаменитому российскому телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 80 лет. Народный артист рассказал, как ему удается держать себя в тонусе, продолжая работать в таком солидном возрасте.

Якубович не собирается уходить на пенсию — он продолжает вести капитал-шоу «Поле чудес» и участвовать в других проектах. Артист признается, что поддерживать себя в форме ему помогают правила, которые завещали родители.

«Каждый день практически за волосы вытаскиваю себя из кровати в спортзал, за рабочий стол, на переговоры, на съемки, репетиции. Лег — значит умер. Я это прекрасно понимаю, поэтому все время стараюсь двигаться», — приводит слова юбиляра mk.ru.

Телеведущий рассказал, что семья подарила ему на день рождения заветный отпуск. Вместе с женой и дочкой Якубович улетит из Москвы и отметит 80-летие с ними.

Артист был трижды в браке. От второй жены у Якубовича есть сын Артем. В союзе с третьей супругой Мариной у телеведущего появилась дочь Варвара.

Напомним, недавно Леонид Якубович заявил, что мечтает умереть на сцене.