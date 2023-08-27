Игорь Николаев сделал откровенное признание

Игорь Николаев уехал с семьей из России, показывая подписчикам красоты Италии и Франции. Многие принялись осуждать композитора за то, что он обосновался за границей, но сам мэтр предпочел не отвечать на нападки.

На днях Николаев решил сделать признание. Оказалось, что целью поездки являлось просвещение дочери. Звездная семья запланировала путешествие заранее и хотела показать своей дочери европейские достопримечательности перед началом учебного года.

Отмечается, что на данный момент Николаев уже вернулся домой и готовится к 1 сентября вместе со своей семьей.

Напомним, что дочери композитора исполнилось 7 лет. Девочка поступила в музыкальную школу.

Ранее мы писали, что певица Алсу отказалась от туров из-за мужа.