«Поторопился давать информацию, что выиграл»: дело по иску Козловского к Виталию Бородину передали в Верховный суд

Дело по иску актера Данилы Козловского к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину передано в коллегию Верховного суда. Как следует из картотеки производства, заседание назначено на 7 октября.

Подробности приводятся в Telegram-канале Бородина.

Решение о передаче иска на рассмотрение в Верховный суд принято 29 августа. Предмет иска – защита чести, достоинства и деловой репутации.

«В правовой среде подобное происходит не часто, как правило при наличии серьезных оснований для последующего пересмотра решений нижестоящих судов. Поэтому рановато Козловский рубль забрал, его надо будет вернуть обратно. Поторопился Козловский давать информацию СМИ то, что выиграл суд у меня», - говорится в публикации.

Согласно решению Пресненского районного суда, Бородин был обязан выплатить актеру 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Также главу ФПБК обязали удалить порочащие сведения из своего канала и опубликовать опровержение.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что гонорар Козловского за съемочный день составляет от 1 млн рублей. Он отмечал: актер заработает денег за полгода и снова уедет из России.