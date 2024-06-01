«Потому что Тарасовы»: Анастасия Костенко вступилась за своих дочек после хейта в Сети

Анастасия Костенко ответила хейтерам, которые считают, что ее дочки получают золотые медали на соревнованиях только из-за знаменитого отца.

Пятилетняя Милана и трехлетняя Ева уже долгое время занимаются художественной гимнастикой. Звездные родители гордятся их победами на соревнованиях и открыто делятся новостями о достижениях дочек в социальных сетях. Только вот некоторые подписчики не разделяют радость Костенко и Тарасова.

Так, хейтеры уже не раз высказывались по поводу слишком «взрослых» сценических образов девочек. К тому же подписчики считают, что Милана и Ева зарабатывают свои медали нечестным путем.

Анастасия Костенко вступилась за дочек. В микроблоге она выложила видео, на котором показала, как девочки упорно занимаются, чтобы получать свои награды.

«Конечно, им дали первые места, потому что папа. Потому что Тарасовы», – иронично отметила жена известного футболиста.

По словам Анастасии, ее дочери на самом деле все свободное время посвящают тренировкам и упорно идут к своей цели.

«Для нас соревнования – это возможность показать то, над чем мы работаем ежедневно», – прокомментировала она.

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