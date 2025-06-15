«Потому что это просто красиво»: Поплавская объяснила молчание Галкина* и Пугачевой после атак Израиля по Ирану

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала истинную причину молчания после ракетных атак Израиля по Ирану Аллы Пугачевой, Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), Андрея Макаревича** (признан иноагентом на территории РФ) и других сбежавших из России артистов.

Звезда фильма «про Красную Шапочку» заверила, что от критиковавших Россию артистов не стоит ждать того же в отношении Израиля.

«Есть хорошая фраза: “это же другое” или вспоминается фраза из анекдота “потому что это просто красиво”. Все понимают, что одно дело вопить по поводу России, другое дело говорить что-то, находясь в Израиле. Понятно, что там как раз к этому отнесутся по-другому, поэтому там нужно молчать», - объяснила Поплавская.

Она выразила уверенность, что в ближайшее время все эмигрировавшие в Израиль российские звезды начнут вещать в соцсетях из других стран, хотя еще недавно признавались в любви к этой стране и называли себя израильтянами.

«Уверена, что в ближайшие дни мы узнаем, как пакуются чемоданы, чтобы переехать в какое-то другое место», - сказала Поплавская в беседе с aif.ru.

Ранее Андрей Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям. Артист назвал эту страну единственное местом на планете», где живут по религиозным заповедям.

*Признан иностранным агентом на территории России

**Признан иностранным агентом на территории России