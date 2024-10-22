«Поломаю им ноги»: 62-летний Григорий Лепс пригрозил обидчикам его 18-летней невесты

Певец Григорий Лепс пригрозил расправой обидчикам своей 18-летней невесты Авроры Кибы. По словам 62-летнего исполнителя хита «Я поднимаю руки», девушка столкнулась с хейтом из-за большой разницы в возрасте между ними.

«Есть там целый ряд людей, ну и Бог с ними, рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе… Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться», - заявил Лепс в программе «Тема» на RU.TV.

Он также не стал отрицать, что серьезно относится к Кибе и готов ждать, пока она получит образование в Лондоне.

При этом певица Елена Freedom считает, что Аврора Киба использует Григория Лепса ради карьеры. По ее мнению, певец является «покровителем» для девушки, но про искренность чувств говорить не приходится.

Ранее Григорий Лепс высказался о желании вновь стать отцом. По признанию артиста, в его планах еще как минимум трое детей.