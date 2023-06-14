«Потихонечку забывается»: вот почему родственники Заворотнюк старательно скрывают ее состояние

Актриса Анастасия Заворотнюк с 2018 года борется с окнологией. Родственники тщательно скрывают детали ее состояния. Онколог Евгений Черемушкин объяснил затянувшееся молчание.

По мнению врача, Заворотнюк жива и может идти на поправку. Он считает, что ситуация со здоровьем актрисы стабильна и ухудшений не происходит.

Черемушкин уверен, что будь все из рук вон плохо, ситуация получила бы огласку. Тем не менее причин молчания родни может быть много. Однако ясно одно: «когда все тихо, значит, все хорошо».

«Когда так долго тянется отсутствие новостей, это норма. Все входит в какой-то ритм, потихонечку забывается», - сказал онколог.

Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк Анна спешно собирает чемоданы и вылетает в Россию из ОАЭ. Поклонники стали думать, что спешка связана с ухудшением здоровья актрисы и возвращение может стать последним шансом увидеть мать.