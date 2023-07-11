Александр Кузьмин уличил певца Сумишевского в обмане и подал на него заявление в полицию

Брат Владимира Кузьмина уличил певца Ярослава Сумишевского в обмане и подал на него заявление в полицию. Об этом сообщает Экспресс газета.

По данным источника, в социальной сети Александра Кузьмина появилось видео, на котором он вместе с супругой рассказывает о разборках с артистом. Звездная пара обвиняет Ярослава в том, что он зарабатывает на песнях, чьим автором не является.

«Я и мой супруг являемся официальными авторами и правообладателями музыкальных произведений, без нашего разрешения используемых Сумишевским», — сообщила возлюбленная Александра.

Также супруги заявили, что есть и другие люди, которых Ярослав обманул. При этом они не стали называть имена потерпевших.

К слову, сам певец пока никак не отреагировал на выдвинутые обвинения в свой адрес.

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