Потерявший жену в автокатастрофе Ярослав Сумишевский рассказал о новой девушке

Российский певец Ярослав Сумишевский заявил, что счастлив в новых отношениях. Его слова приводит StarHit.

«Хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Вот так, наверное, я ее опишу. Хочет семью, что тоже немаловажно. Когда я все узнал, то понял, что да, это мой человек и я хочу быть рядом с ней», — сказал исполнитель.

При этом выбор Сумишевского нравится и его дочери от первого брака.

«Умная, добрая, женственная, хорошая, общительная, мы сразу нашли контакт. Мне кажется, самое очевидное — блеск в глазах. Посмотрев в них, можно узнать, как он любит свою женщину. Для него она муза, человек, который вдохновляет, ради которого он продолжает добиваться успехов. По нему все видно», — говорит Ксения.

Сам Ярослав считает, что установить хорошие связи девушкам помогла небольшая разница в возрасте — она составляет всего восемь лет.

Напомним — до этого Сумишевский был женат на своем директоре Наталье Бородкиной, которая погибла в ДТП в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что певец скрывает возлюбленную из-за ее нежелания вести публичную жизнь.