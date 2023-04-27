Потерявший работу на телевидении Дмитрий Дибров уезжает из России

В последнее время у семьи телеведущего Дмитрия Диброва началась черная полоса. Его молодая супруга то и дело выходит на связь с подписчиками, чтобы рассказать о проблемах в жизни. Одновременно на них свалилось сразу несколько несчастий: артист попал в аварию, затем потерял работу ведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?», сын плохо стал переносить аллергию, а загородный дом обрушаться. На фоне всего этого муж с женой приняли решение уехать из страны.

Полина Диброва в личном блоге анонсировала семейное путешествие в Африку, которое запланировано уже на 2 мая. Женщина надеется, что это поможет им переждать череду ненастий, а, вернувшись в Россию, они смогут со всем разобраться.

«Наши приключения продолжаются. Видимо, они завершатся, когда мы уедем в Африку - собираемся 2 мая улететь всей семьей», - поделилась жена Дмитрия с поклонниками.

Отметим, что больше всего на данный момент Полину беспокоит именно потеря работы супруга. Она признавалась, что известие от Первого канала стало настоящим ударом для их семьи, так как именно телеведущий приносил в дом основной доход. Теперь же он лишился миллионов, а его жена и дети, соответственно, средств к существованию. Диброва предполагает, что все проблемы возникли не на пустом месте, и в этом могут быть замешаны даже высшие силы. Именно поэтому она уже вызывала священника.

Ранее об увольнении Дмитрия Диброва с Первого канала высказался известный блогер и высмеял его «поплывшее лицо».