Поплывшее лицо и непонятная одежда: в Сети обеспокоены за состояние 63-летнего Диброва

Не так давно Дмитрий Дибров стал главным ньюсмейкером. Дело в том, что на днях телеведущий попал в ДТП. К счастью, в результате инцидента пострадавших не было, однако этот случай повлиял на возросшую медийность мужчины. Многие пользователи Сети задавались вопросом: повлияет ли происшествие на увольнение Дмитрия с федерального канала. Пока его супруга уверяет, что беспокоиться не о чем, его звездные коллеги придерживаются другого мнения. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По мнению мужчины, карьера Диброва на ТВ подошла к завершению. Рустам отметил: когда-то Дмитрий «производил смыслы», но теперь он утратил эту способность и превратился в «странную пародию на самого себя».

«Это был человек-смысл, а потом он превратился в мужчину с поплывшим лицом. Он всю жизнь рядился в костюмы, а потом вдруг оказался в непонятных одеждах», — высказался Солнцев.

Указал Рустам и на то, что не так давно телеведущий пережил инсульт. Именно поэтому он считает: Диброву пора на заслуженный отдых. Поговаривают, что его пост на ТВ может занять Юлианна Караулова. Однако эта кандидатура не пришлась Солнцеву по душе.

«Она как персонаж пустая, никому неинтересна», — резюмировал мужчина.

Ранее Рустам заявил, что у Ксении Собчак и Константина Богомолова «брак по договору». С чем связано подобное мнение — узнаете в этой статье.