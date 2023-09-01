Потерявшая нос Алиса Казьмина впервые появилась на публике с дочерью Аршавина

Экс-модель Алиса Казьмина впервые за долгое время появилась на публике 1 сентября. Она пришла на школьную линейку ради старшего ребенка и привела с собой дочерь Есению, которая родилась от футболиста Андрея Аршавина. К слову, женщина все это время вела закрытый образ жизни из-за разрушенного носа, который так и не смогла восстановить.

Два года назад Казьмина сообщила, что развод со спортсменом сильно подкосил ее здоровье. У нее обнаружились аутоиммунное заболевание и некроз, из-за чего у нее обезобразилось лицо. Впрочем, по другой версии, причиной стал сифилис, но доказательств этому нет.

Известно, что Алиса потратила немало сил и денег на различных специалистов, чтобы вернуть себе былую красоту, но пока ей это не удалось. Год назад бывшая жена Аршавина и вовсе пропала с радаров. В Сети лишь один раз появлялось фото женщины, на котором она была сильно исхудавшая и растрепанная.

И вот 1 сентября 2023 года Казьмина решила прервать затворничество, наконец, показавшись на публике. Ее заметили журналисты издания kp.ru. Как отметили коллеги, Алиса хоть и решилась показаться на людях, но при этом все равно постоянно скрывала свое лицо. После торжественной части на линейке она поспешила уйти.

Ранее стало известно, сколько будет стоить обучение младшей дочери Андрея Аршавина.