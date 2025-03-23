Потерявшая мужа певица Натали призналась, что думала о смерти после трагедии

Певица Натали рассказала о страшных мыслях после смерти мужа. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка призналась, что думала уйти из жизни вслед за супругом.

В 2023 году исполнительница хита «Ветер с моря дул» столкнулась с тяжелой утратой — ее муж Александр Рудин свел счеты с жизнью. Натали долго переживала трагедию и на время отказалась от выступлений и только недавно нашла в себе силы вернуться на сцену. Однако боль от потери все еще свежа: недавно певица рассказала, что даже подготовила себе место на могильной плите рядом с супругом.

По словам знаменитости, прежняя она «умерла» вместе с мужем. Натали со слезами на глазах признается: у них была такая связь, которую ничто не может разорвать.

«Это была такая связь, которая длилась 32 года… Просто тянет, тянет к своей паре», — заявила артистка.

Натали не скрывает, что после ухода Александра ее посещали мрачные мысли, поскольку она не представляла существования без любимого человека. Но певица смогла «сделать выбор» в пользу жизни.

«В каком я была чудесном, волшебном, сказочном союзе. Я хотела уйти со сцены вообще, потому что даже не ожидала, насколько я все делала для него. Даже не ожидала… У меня тоже была точка невозврата, где я должна была принять решение… И я сделала выбор — уходить к нему или нет… Можно разными путями, до болезни себя довести, например…» — поделилась Натали.

Напомним, Натали и Александр Рудин состояли в браке с 1991 года, у пары трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений. В 2023 году муж артистки внезапно ушел из жизни, а незадолго до этого перенес ковид с тяжелыми осложнениями и страдал от депрессии, которую певица назвала «смертью при жизни».

Ранее мы писали о том, что Натали рассказала, благодаря чему смогла пережить смерть мужа.