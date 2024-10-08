Певица Натали рассказала, что помогло пережить ей смерть мужа

Певица Натали заявила, что ей помогла гавайская практика после смерти мужа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица Натали тяжело пережила смерть мужа. Чтобы справиться с болью, она использовала древнюю гавайскую практику «хоопонопоно». По ее словам, вибрации помогают «отпустить прошлое и сделать шаг в будущее».

«Древняя гавайская практика, ее советуют психологи, психосомотологи. Вначале во мне была только тишина. А потом получилось песню написать. И сняли клип, выложила его на все доступные интернет-площадки. Тоже хороший способ выхода из таких ситуаций, просто подпеванием», — высказалась знаменитость.

Артистка отметила, что учится жить по-новому и пообещала себе вновь открыться миру. Для нее важно восстановиться после смерти любимого человека.

«У меня все-таки есть задача восстановиться и опять стать теплой, открытой и честной. Если получится восстановление и, как говорится, Создатель даст новые чувства, то уже буду следовать им», — резюмировала Натали.

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