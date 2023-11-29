Потерявшая мужа композитор Александра Пахмутова расплакалась на глазах у публики

Потерявшая мужа композитор Александра Пахмутова не смогла сдержать слез на публике. Женщина показала эмоции во время выступления участницы конкурса «Синяя птица». Об этом пишет Kp.ru.

Осенью этого года не стало мужа знаменитости – Николая Добронравова. Для Пахмутовой смерть любимого оказалась страшной трагедией. Публика и близкие с нетерпением ждали, когда женщина сможет вернуться к публичной жизни. Она побывала на конкурсе «Синяя птица», где не смогла сдержать эмоций.

Источник сообщает, что одна из участниц мероприятия Дильназ Майжегишева из Республики Алтай исполнила композицию Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Как молоды мы были». Женщина была в зале и не смогла сдержать слез во время номера.

Девушка сейчас живет в Москве, куда уехала после девятого класса. Она занимается в музыкальном училище имени Гнесиных. Дильназ призналась, что бывает дома всего два раза в год, и очень скучает по родным.

Ранее певец Юлиан рассказал о появившемся в жизни Александры Пахмутовой ангеле. 22 ноября супругу Пахмутовой могло исполниться 95 лет. Известный композитор до сих пор не может принять кончину Николая Добронравова. В беседе с журналистами певец Юлиан сообщил, что у знаменитости появился ангел, который помогает ей пережить боль утраты.