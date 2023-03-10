Молился и постоянно с ней разговаривал: перед смертью с Фриске был известный ведущий, но не Шепелев

Экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние годы жизни она изо всех сил боролась с онкологическим заболеванием – глиобластомой, но рак оказался сильнее. Утрату певицы тяжело переживали не только ее близкие, но и миллионы поклонников по всей стране. Коллеги и друзья Жанны до сих пор вспоминают, какой она была жизнерадостной и прекрасной женщиной. Недавно о последних днях Фриске решил рассказать и известный телеведущий, который, как оказалось, был именно тем, с кем артистка постоянно поддерживала связь.

Андрей Малахов узнал о страшном недуге вокалистки одним из первых. Он не только организовал эфир, в котором призвал помочь россиян, но и отправился в монастырь, о котором ему рассказала Оксана Федорова. В святом месте артист много молился вместе с матушками за здоровье Фриске, и в тот момент, по словам ведущего, произошло что-то невероятное для него.

«Вдруг Жанна Фриске, которая мне в жизни не звонила, с которой мы общались просто «привет-привет», набирает. Я снимаю трубку, а тут: «Андрей, это Жанна. Я тебе так благодарна. Мне прямо захотелось позвонить тебе», - рассказал Андрей в авторской программе на телеканале «Россия».

По признанию Малахова, он был на связи с певицей до самых последних дней ее жизни. Как и все, он надеялся, что ей удастся поправиться, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Телеведущий чем мог старался помогать и Фриске, и ее семье, но сейчас Дмитрий Шепелев такой возможности уже не дает. После смерти возлюбленной, он забрал сына Платона и запретил родственникам со стороны его матери видеться с ребенком.

Напомним, что диагноз глиобластома несколько лет назад поставили и Анастасии Заворотнюк. Актриса до сих пор пытается бороться с заболеванием, но по поводу того, насколько ей это удается, нет информации. Близкие «прекрасной няни» предпочитают никак не комментировать ее лечение. Однако недавно стало известно, что Петр Чернышев забрал супругу из элитной клиники в Москве, и из-за этого Анне Заворотнюк пришлось вернуться из Дубая в Россию.