Потерявшая голос 54-летняя Валерия до сих пор не знает свой диагноз

Валерия является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Певица уже долгое время выступает на сцене и радует публику своими хитами, однако совсем недавно знаменитость не на шутку напугала поклонников. Так, возлюбленная Пригожина переболела каким-то странным вирусом, который надолго лишил ее голоса.

По словам Валерии, она сдала все необходимые анализы, но врачи так и не смогли поставить ей диагноз. «Нам до сих пор не сказали, что это такое. Мы сдаем кровь, а она идеальна. Я думаю, что это какой-то странный вирус. Очень многие сейчас подолгу болеют», — высказалась певица в беседе с Пятым каналом.

Выяснилось, что артистка до сих пор не восстановилась от недуга, а ведь совсем скоро состоится ее юбилейный концерт. Вместе с Пригожиным знаменитость решила не экономить на предстоящем мероприятии, вот почему в декорации, спецэффекты вложены большие деньги. Поклонники Валерии выразили надежду на то, что она сможет появиться на сцене и вместе с ними отметить день рождения.

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