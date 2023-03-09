Мама Валерии переболела «странным вирусом» и перенесла операцию по замене суставов

Валерия относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Совсем недавно по Сети распространился слух, что мама певицы попала в больницу из-за плохого самочувствия. Сегодня возлюбленная Пригожина дала откровенное интервью изданию «Teleprogramma» и рассказала о самочувствии родительницы.

По словам Валерии, они с мамой переболели одним и тем же вирусом. Долгое время женщина отказывалась от медицинской помощи, однако певица настояла на своем и положила родительницу в больницу.

«Мне так спокойнее. Мама неделю пролежала, ее там прокапали, пролечили и уже выписали», — высказалась знаменитость.

Однако, что именно сразило все звездное семейство — неизвестно: врачи до сих пор не смогли поставить диагноз. Валерия призналась, что у них был «какой-то странный вирус, которым очень многие подолгу болеют».

На этом признания исполнительницы хита «Часики» не закончились. Так, супруга Иосифа заявила: недавно ее мама перенесла операцию по замене суставов. Вот почему сейчас Валерия делает все возможное для восстановления родительницы.

«Мама начала заниматься спортом. Безусловно, это мое влияние. Но она, которая недавно перенесла операцию, понимает, что надо двигаться. Она бы и расслабилась, но по-другому нельзя», — резюмировала певица.

Ранее Валерия смело заявила о том, что отношения с Пригожиным не входили в ее планы. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой супруг Аллы Борисовны вышел на связь после ограбления виллы в Израиле и заявил о том, что он «снова находится в начале пути». Что именно хотел сказать юморист — смотрите здесь.