Потерявшая 200 млн Лариса Долина довольствуется скромными гонорарами

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Народная артистка продала свою квартиру и отдала около 200 млн рублей аферистам. В Сети узнали гонорары звезды за концерт. Оказывается, исполнительница хита «Погода в доме» получает от 1 до 3 млн рублей за выступление.

Гонорар эстрадно-джазовой артистки далек от расценок поп-звезд. Если Газманов, Антонов и Киркоров получают по 7−10 млн рублей за выступление, заработок Долиной составляет от 1 до 3 млн рублей, пишет Telegram-канал «Светский хроник».

В июле Долина выступила на фестивале в Челябинске, за который получила 2,8 млн рублей. Гонорар не маленький, но, по расценкам знаменитостей, считается скромным.

Автор канала отмечает, что композиции звезды не пользуются спросом, так как под них «ни поплясать, ни попеть».

Напомним, певицу обманули по стандартной схеме — попросив перевести деньги, вырученные с продажи квартиры в Москве на специальный «безопасный» счет. Часть Долина перевела онлайн, а еще часть отдала наличными. Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что государство защитит Ларису Долину от мошенников. Подробнее читайте здесь.