«Потерять родного человека — это лишиться частички себя»: Ярослава Дегтярева вышла на связь после потери отца на СВО

Юная певица и участница шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева призналась, что продолжает ждать отца, погибшего на СВО. Артистка вышла на связь с поклонниками и поделилась своими переживаниями.

В личном блоге вокалистка рассказала о своей боли, которую она испытывает без папы. Она понимает, что ей нужно пережить этот тяжелый этап, но пока ей сложно это дается. При этом она очень благодарна своей аудитории за поддержку.

«Потерять родного человека — это как будто лишиться какой-то частички себя, это больно, очень… Я с вами всей душой, и моя поддержка тоже с вами. И да, я до сих пор его жду, несмотря ни на что», - поделилась Ярослава.

Напомним, что Дегтярева стала популярной после того, как в юном возрасте пришла в проект Первого канала «Голос. Дети» и покорила наставников исполнением песни «Кукушка». Тогда ей не удалось победить, и она вернулась уже взрослой в сезон «Голос. Уже не дети». Однако и там удача ей не улыбнулась.

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