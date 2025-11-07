«Потеряло свой суверенитет»: Никита Михалков высказался о европейском кино

Режиссер Никита Михалков заявил о потере суверенитета европейским кинематографом. Он считает, что зарубежная индустрия оказалась подчинена политическим и идеологическим критериям.

Мнение Михалкова приводит ТАСС.

«Беда в том, что европейское кино - это кино, потерявшее свой суверенитет», - сказал режиссер.

Михалков указал, что когда-то возникли «мощные художественные явления» вроде неореализма, «новой волны» во Франции, польского кино. «Во что это все сегодня превратилось?» - задался вопросом режиссер.

Он поделился, что на сегодняшний день для попадания на Каннский кинофестиваль картина должна соответствовать ряду критериев и поднимать «обязательные темы».

«То же самое стало с "Оскаром" - он превратился в премию обкома», - заметил Михалков.

Режиссер считает: культура должна защищать человеческие ценности, но не подчиняться идеологии.

