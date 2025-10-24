Михалков раскрыл голливудский источник вдохновения для названия «Утомленные солнцем»

Режиссер Никита Михалков рассказал, как выбрал название для картины «Утомленные солнцем». Народный артист РСФС вдохновился произведением «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

По словам Михалкова, ему очень понравилось название фильма «Унесенные ветром», и он решил использовать схожую стилистическую конструкцию в своей картине.

Режиссер также поделился в разговоре с ТАСС, что часто использует в своих работах скрытые символы и своеобразное «хулиганство». В качестве примера он привел эпиграф к фильму «12», подписанный инициалами «Б. Тосья». Михалков объяснил, что за этим псевдонимом скрывается простая женщина, привозившая молоко съемочной группе, которой решили «подарить» глубокомысленную фразу.

«Зашифровано многое бывает в картинах. Важно, когда у команды есть своя личная история», — заключил он.

Ранее актриса Анастасия Имамова рассказала, как Михалков ударил ее по спине ради дубля.