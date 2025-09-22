«Потеряла сознание, стукнулась»: Полина Диброва объяснила жуткие синяки на лице

36-летняя Полина Диброва дала интервью ведущему Андрею Малахову. В программе показали кадры, на которых она с огромными синяками под глазами и шрамом под бровью. Полина объяснила, что упала на отдыхе и ударилась головой.

«Когда я находилась на отдыхе с детьми, я лишний раз боялась взять телефон в руки… А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам», - сообщила Полина Диброва в шоу «Малахов» на России-1.

Она отметила, что две недели ходила в очках, а о случившемся никто не знал. Полину поддерживали резидентки клуба: Диброва говорит, что девушки «помогли пройти это все».

Рассказывать о случившемся Дмитрию она не стала. «Я переживаю это внутри», - делится Диброва, сдерживая слезы.

Малахов в ходе интервью рассказал, что за несколько часов до записи программы ему звонил муж Полины. Он попросил «быть максимально деликатным».

Ранее Полина говорила: муж ждет, чтобы она вернулась, и назвал себя однолюбом.