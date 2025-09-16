«Он однолюб»: Полина Диброва уверена, что муж надеется ее вернуть

Полина Диброва, разрушившая семью ради 50-летнего любовника-миллиардера Романа Товстика, выразила уверенность, что 65-летний муж, телеведущий Дмитрий Дибров все еще надеется ее вернуть.

«Он тот человек, который ждет, чтобы я вернулась, потому что он мне сказал, что он однолюб», — заявила Полина в интервью Лауре Джугелия.

Диброва также призналась, что не пыталась сохранить брак, когда это еще можно было сделать. А потом поняла, что больше не может скрывать от мужа свои чувства и во всем призналась.

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Полина Диброва заверила, что не уводила из семьи многодетного отца, и возложила всю вину на жену любовника Елену Товстик, с которой ранее дружила.