Потеряла сознание прямо на концерте: певица Наталия Власова госпитализирована в Москве

44-летняя исполнительница хита «Я у твоих ног» попала в больницу с сердечной недостаточностью. Наталия Власова упала в обморок во время корпоратива в Москве.

Как сообщает издание «StarHit», артистка начала выступление в одном из столичных клубов, однако уже через несколько минут почувствовала недомогание. Вокалистка поспешила удалиться за кулисы и там потеряла сознание. Прибывшие на вызов врачи оказали ей необходимую помощь и диагностировали сердечную недостаточность.

На данный момент Наталия находится в больнице под наблюдением медиков. Специалисты делают все возможное, чтобы поскорее поставить ее на ноги.

Близкие люди Власовой отметили, что за несколько часов до выступления певица жаловалась на плохое самочувствие, но отменять концерт не стала. Несмотря на усталость, она все-таки вышла перед зрителями, но справиться с недугом оказалась не в состоянии.

Отметим, что ранее не сообщалось о проблемах с сердцем у артистки. Однако в последнее время она переживала немало стрессовых ситуаций. В их числе обстрел авто в конце марта. Пока Наталья была на гастролях, неизвестный с ружьем расстрелял ее машину, а также попал доставщику еды пулей в голову.