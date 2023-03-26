На автомобиль певицы Натальи Власовой второй раз напали в Москве

Удивлению вернувшейся из гастрольного тура певицы Натальи Власовой не было предела.

Буквально еще вчера 44-летней исполнительнице рукоплескал полный зал в Ижевске, а сегодня – она уже сидит в столичном отделении полиции и дает показания.

Её машину (белый седан бизнес класса) обстрелял неизвестный злоумышленник.

Сообщается, что на гастроли Наталья ездила на служебном авто, в то время как личное средство передвижения стояло на одной из центральных московских улиц.

Полиция скрупулёзно собирает данные, чтобы как можно быстрее установить личность стрелявшего.

Ранее мы писали, что на этот же самый автомобиль уже было совершено нападение. 06 декабря 2022 года злоумышленник сильно поцарапал двери и лобовое стекло.