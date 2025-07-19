Потеряла ребенка, мужа и стала затворницей: трагедия звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова громко заявила о себе в начале карьеры, но после внезапно пропала с экранов. Как оказалось, актриса столкнулась со страшной трагедией, после чего ее жизнь рухнула. О непростой судьбе артистки рассказывает 24СМИ.

Наталья Вавилова прославилась, сыграв в фильме «Розыгрыш», но настоящая известность пришла к ней после роли Александры в картине «Москва слезам не верит». Именно на съемках этой ленты юная актриса познакомилась с режиссером Самвелом Гаспарова, который был старше нее на 20 лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара поженилась. Но семейное счастье омрачилось трагедией: девушка потеряла ребенка.

В 1986 году во время съемок фильма «Николай Подвойский» артистка упала с лошади и получила травму позвоночника средней тяжести. После выздоровления Натальи Вавиловой выяснилось, что режиссер уже нашел ей замену. Но это не было самым страшным — по слухам, на тот момент 27-летняя актриса была беременна и из-за тяжелой травмы потеряла ребенка. Затем она снялась еще в двух картинах, после чего ушла из кино. Вместе с карьерой рухнула и личная жизнь знаменитости: они с мужем так и не смогли стать родителями.

После завершения карьеры Наталья Вавилова вместе с супругом обосновалась в загородном доме, а позднее переехала в Москву. Пара вела закрытый образ жизни, а в 2020 году Самвел Гаспаров скончался. В последние годы он страдал от язвенной болезни желудка. Артистка тяжело переживала смерть мужа — поговаривали, что после трагедии она совсем сдала и даже стала затворницей.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело…» — рассказывали в окружении семьи.

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