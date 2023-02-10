«Помогите, я погибаю»: звезда фильма «Москва слезам не верит» находится в отчаянии

Друзья заслуженной артистки России Инны Выходцевой бьют тревогу. После загадочного исчезновения в октябре прошлого года 88-летняя женщина попала в Дом Ветеранов сцены. Она долгое время не выходила на связь с друзьями, но, когда им удалось с ней поговорить, то они были в шоке. Звезда слезно молила о помощи.

Исполнительница ролей в легендарных фильмах «Москва слезам не верит», «Мертвые души», «Родня», Служебный роман» и других, всегда была общительным человеком. Поэтому знакомые удивились, когда она перестала отвечать на звонки. Близкие говорят, что жизнь женщины изменилась после того, как рядом с ней оказался некий племянник, которого она прописала на своей жилплощади. Через некоторое время Инна Николаевна оказалась в НИИ «Склифосовского с отравлением, а потом переселилась в Дом Ветеранов. Об этом пишет Prozvezd.info.

«Я погибаю, я погибаю. У меня здесь ничего нет кроме паспорта. Помогите мне. Я очень хочу съездить на Ваганьковское кладбище к моему Леве, так давно не была у него на могиле (муж актрисы Лев Поляков прим. авт). Но у меня здесь ничего нет», – жаловалась в трубку артистка.

Друзья знаменитости говорят, что она была в подавленном состоянии, а в конце разговора зарыдала. Они отмечают, что актриса никогда не жаловалась. Но очень любила ухаживать за собой. А сейчас у нее нет косметички и даже очков.

«Вы не представляете, как я сейчас выгляжу. Наверное, вы меня такую не захотите видеть», – сказала Инна друзьям.

Друзья знаменитости говорят, в Дом Ветеранов имени Яблочкиной пускают только близких родственников и сотрудников Гильдии актеров кино. Поэтому они не могут помочь женщине. Подруга Выходцевой Алла Вейкина уверена, что неприятности в ее жизни начались после появления того самого племянника. «Инну лишили всего», – говорит женщина.

Ранее мы писали о том, что режиссер Глеб Панфилов отказывается общаться с прессой после смерти жены Инны Чуриковой.