«Потеряла равновесие, летела вниз головой»: актриса Наталья Варлей едва не погибла на съемках «Вия»

Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья Варлей построила успешную карьеру в советском кинематографе. Но мало кто знает, что на съемках одного из фильмов актриса едва не поплатилась жизнью. Об этом пишет Экспресс газета.

Советский художественный фильм ужасов «Вий» (1967) по одноименной повести Н.В. Гоголя входит в список фильмов, съемки которых ознаменовались жуткими происшествиями. На площадке не раз выходила из строя техника, а актеры получали травмы. Однако один из самых страшных случаев произошел с Натальей Варлей, исполнившей в картине роль Панночки. Актриса едва не погибла, когда во время съемок сцены полета гроба сорвалась с 15-метровой высоты.

В последний момент артистке пришел на помощь Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Актер бросился к Наталье Варлей и поймал ее, но сам пострадал — он получил серьезную травму головы и сломал руку. Спасенная же актриса отделалась ссадинами и испугом. Но после завершения работы над лентой звезда советского кино буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.

«Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я погибла…» — делилась Наталья Варлей.

Ранее Наталья Варлей рассказала о пережитой травле: «Я рыдала».