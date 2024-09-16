«Они так и не поняли, что были жестокими»: Наталья Варлей рассказала, что пережила травлю в школе

Актриса Наталья Варлей призналась, что в детстве страдала от бессердечия и травли. Дети внезапно обозлились, когда ее отца - замначальника пароходства в Мурманске - избрали главой исполкома.

В качестве примера Варлей рассказала историю, когда у нее диагностировали ревмокардит и запретили поднимать тяжести. Из-за этого будущая звезда не смогла с одноклассниками участвовать в сборе металлолома. После этого дети звонили ей и кричали в трубку, что она «по блату» не пришла.

«Когда мама пришла с прогулки с сестренкой, я рыдала, сказала: «Больше в эту школу не пойду». Перешла в другую», — вспомнила о сложных временах актриса.

Годы спустя, когда Варлей уже сыграла в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий», она случайно встретила бывшую одноклассницу. При этом женщина поведала артистке, что никто так и не понял, почему она ушла из школы.

«Я не стала ничего говорить. Они так и не поняли, что были жестокими», — посетовала Варлей в шоу «Когда все дома» на канале Россия 1.

Она также вспомнила, что в детстве стала жертвой хулиганов на даче. Группа ребят заставила будущую звезду есть землю.

«Я взяла щепоточку и съела», — с горечью вспомнила актриса, добавив, что ей было 4 или 5 лет.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева призналась, что в детстве сталкивалась с буллингом со стороны сверстников. По словам юмористки, в итоге ей удалось обернуть свои недостатки в достоинства.