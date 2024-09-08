Гонорары Mia Boyka за выступление достигли уровня Николая Баскова и Полины Гагариной

Гонорары популярной среди молодежи певицы Марии Бойко, выступающей под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), достигли уровня Николая Баскова и Полины Гагариной. За выступление 27-летняя артистка получает по 5 миллионов рублей.

По данным Kp.ru, в сентябре за выступление на дне города Ноябрьск Мария заработала 5,5 миллиона рублей. При этом во время концерта она сообщила, что передаст гонорар пострадавшим жителям Курской области.

Сама Mia Boyka не скрывает своих заработков. Она активно делится с подписчиками информацией о том, что за обычное 45-минутное выступление на корпоративе берет 5 миллионов рублей. А если городское мероприятие, то, по словам артистки, достаточно 3 миллионов.

При этом откровениям начинающей певицы тогда верили не все. Дело в том, что такие же гонорары получают известные артисты, у которых есть немало хитов.

Как отмечает издание, Николай Басков и ведет, и поет на частных мероприятиях за 5 миллионов рублей. Такой же гонорар у Полины Гагариной, Дмитрия Билана, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова и других звезд российской эстрады.

Ранее Mia Boyka оказалась в эпицентре скандала после того, как на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Артистка спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» и публично осудила хобби ребенка. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после оправданий певицы высмеяла ее и выразила уверенность, что Mia Boyka пытается спасти свои «пока еще не отмененные концерты».