«Потеряла критическое отношение к себе»: режиссер Орлов назвал главную ошибку Пугачевой

Фильм «Женщина, которая поет», главную роль в котором исполнила Алла Пугачева, вышел в свет 8 марта 1978 года. Журнал «Советский экран» признал Примадонну актрисой года, а в первый год проката картину посмотрели 55 млн зрителей. Режиссер кино Александр Орлов рассказал, что участие в нем Пугачевой было важно для ее карьеры и признания, но сейчас она потеряла критическое отношение к себе.

Идея фильма принадлежала самой Пугачевой — именно она, говорит режиссер, предложила снять кино. Тогда между ней и Орловым завязалась дружба. Примадонна записывала песни для его первых картин, когда была начинающей певицей, солисткой Москонцерта.

Съемки фильма прошли не очень гладко. Возникло несколько скандалов. Наиболее громкий разразился, когда композитор кино Александр Зацепин неожиданно узнал, что за его спиной для картины пишет музыку некий Борис Горбонос, которого протежировала Пугачева.

Певица умудрилась поссориться и с генеральным директором «Мосфильма» Николаем Сизовым, заявив, что будет сниматься не так, как ей указывают, а так, как хочет она сама.

Орлов признался: он дружил с Пугачевой и всегда считал ее талантливой и цепкой девушкой. Но сейчас на певицу повлияли проблемы со здоровьем и возраст.

«Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поёт, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе. Это как джина выпустить из бутылки. Человек вдруг почувствовал, что он джин, ему подвластно всё. Я в шутку Алле говорил: «Ты не джин. Ты любимая певица продавщиц ГУМа», — цитирует его Kp.ru.

Ранее друг Татьяны Булановой рассказал, как Пугачева из вредности раскрыла беременность певицы.