«Неловкий и неприятный момент»: как Пугачева рассекретила беременность Булановой

Друг певицы Татьяны Булановой рассказал, как ее коллега Алла Пугачева из вредности рассекретила ее беременность. Когда обе артистки были главными звездами сцены в стране, Примадонне сильно не нравилась конкуренция, и она делала все, чтобы «убрать» соперницу.

По словам вокалиста Сергея Рогожина, на одном из концертов Алла Борисовна подставила исполнительницу. Тогда еще никто не знал о том, что Буланова находилась в положении, и Пугачева решила это исправить. Она объявила всем, что на сцене не два, а три человека, после чего стала трогать живот Татьяны.

«И, значит, Таню это самое (трогает за живот, - прим. «Страсти»). Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», - рассказал Рогожин в документальном фильме МУЗ-ТВ «До слез! И после. История Булановой».

Устраняла конкурентку Алла Борисовна и другими методами. Например, она вырезала все фрагменты с выступлениями Булановой из «Рождественских встреч».

К слову, сейчас Татьяна Буланова вновь думает о том, чтобы стать матерью. Она признавалась, что хочет девочку. Однако пока неизвестно, когда они с мужем решатся на пополнение в семье.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что пила тайком водку из баночек для детского питания.