Отказывающаяся от еды Рената Литвинова показала фигуру в раздельном черном купальнике

Актриса Рената Литвинова впервые за долгое время продемонстрировала поклонникам фигуру в раздельном черном купальнике. Она опубликовала фото в зеркале, тем самым показав, ради чего отказывается от еды и продолжает всеми силами удерживать молодость.

Фанаты уже долгие годы восхищаются Литвиновой и отмечают, что с возрастом она не только не становится хуже, но и расцветает. Несмотря на то, что артистка выступает против пластических операций и радикальных косметологических процедур, ей все равно удается выглядеть далеко не на 56 лет. Сама Рената признавалась, что ради этого делает многое. Она соблюдает строгую диету, совсем мало ест, не позволяет себе жареное и вредное и не срывается даже по праздникам. Все это, а также крема, позволяет ей быть и снаружи, и внутри молодой.

Впрочем, свою стройность Литвинова предпочитает не подчеркивать откровенными нарядами. Часто ее можно заметить в элегантных, но весьма закрытых образах. Именно поэтому новая публикация актрисы, в которой она предстала в маленьком черном бикини, так сильно взволновала публику. Поклонники отметили, что у их кумира не видно ни одного лишнего грамма.

«Мой ''редкий жанр'' — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» - подписала снимок Рената Литвинова.