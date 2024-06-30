«Потерял вкус и запах»: переболевший пять раз ковидом Сосо Павлиашвили пожаловался на проблемы со здоровьем

29 июня певец Сосо Павлиашвили отметил 60-летний юбилей. С возрастом у артиста начались проблемы со здоровьем. Исполнитель пять раз переболел коронавирусной инфекцией.

Также певец жалуется на скачки давления. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, артист старается много ходить и сопротивляться болезни.

«Один раз было, когда я потерял вкус и запах. Но состояние было абсолютно нормальное, без осложнений, потому что я много хожу и сопротивляюсь (болезни. — прим. «Страсти»)», — рассказал Павлиашвили в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Когда артист болел ковидом второй раз, у него подскочило давление. После у него начались странные реакции: он не мог зайти в самолет из-за паники. Но надо было взять в руки.

Первой супругой исполнителя была Нино Учанейшвили. Она родила ему сына Левана Павлиашвили. Их брак продлился до 2003 года. В 2020 году певец женился на Ирине Патлах. Также у артиста есть две дочери — 19-летняя Елизавета и 16-летняя Сандра.

Ранее Сосо Павлиашвили раскрыл планы на ближайшее будущее, а также секрет счастливой семейной жизни. Знаменитость поделился знаниями из своего личного опыта.