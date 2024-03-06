Чаще говорить спасибо и прости: Сосо Павлиашвили раскрыл секрет удачной семейной жизни

Исполнитель Сосо Павлиашвили дал интервью корреспондентам lady.mail.ru. В беседе с ними певец раскрыл планы на ближайшее будущее, а также секрет счастливой семейной жизни. Знаменитость поделился знаниями из своего личного опыта.

Так, по словам Павлиашвили, главное в браке — доверие между супругами. При этом недостаточно быть просто открытым, но и также важно ценить то, что есть, и чаще говорить спасибо и прости. Это, считает певец, сделает семейную жизнь крепче.

«Никогда нельзя привыкать к тому, что ты счастлив, а еще всегда надо работать над тем, чтобы огонь в отношениях не угасал», — отметил певец», — отметил исполнитель в интервью с журналистами.

Ранее известная российская певица Татьяна Буланова рассказала, как вести себя на свидании. Так, по словам звезды 90-х, надо превращать свои недостатки в достоинства. Также важна искренность в общении.