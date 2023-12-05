«Муж не знает, испытываю чувство стыда и вины»: Хилькевич рассказала об интимных сценах в новом сезоне «Универа»

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как ее муж относится к некоторым пикантным сценам с ее участием в сериале «Универ». По словам артистки, он всегда на нее злобно смотрит, когда видит на экране с другим мужчиной. А в новом сезоне есть эпизоды, в которых ей пришлось по-особенному целоваться с партнером, и за это ей стыдно.

В личном блоге Хилькевич призналась, что ее муж Артур еще не знает, в чем ей пришлось сняться по требованию режиссера. Она уточнила, что не переходила граней, но все равно это довольно страстные поцелуи, из-за которых она чувствует вину до сих пор.

«Тут два раза у меня такие прям… Интересные поцелуи. Мой муж еще об этом не знает. Мне было очень неприятно сниматься. По разным причинам. Я испытывала чувство стыда и вины», - поделилась Анна.

Напомним, что актриса вышла замуж за бизнесмена еще в 2015 году. За годы в браке у них родилось двое дочерей – Арианна и Мария. Несмотря на то, что Хилькевич уже неоднократно подозревали в третьей беременности, пока пара еще не порадовала поклонников новостью о пополнении.

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