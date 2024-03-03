«Потерял сознание, очнулся — гипс»: Петросян пошутил на концерте о своей травме

Юморист Евгений Петросян недавно перенес операцию после падения на льду. Фанаты 78-летнего артиста беспокоились о его здоровье, однако легенда вышел на сцену и провел для них двухчасовое шоу, в рамках которого рассказал о случившемся.

Петросян во время выступления заявил, что терроризировал врачей ради скорейшей выписки. Уже через две недели после получения травмы артист ходил без гипса, передает Kp.ru. А сам несчастный случай Петросян описал фразой из советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

«Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс!» — пошутил юморист.

В день, когда артист получил травму, на улицах Москвы, по его словам, свирепствовал гололед. Петросян сравнил себя и других падающих на льду людей с фигуристами, которые выполняют сложнейшие трюки.

Ранее 34-летняя Татьяна Брухунова, супруга юмориста, рассказала, что стала жертвой заказной травли. Она поделилась этой информацией во время записи подкаста.