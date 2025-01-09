Потерял сознание на нервной почве: жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии актера после трех недель в больнице

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Борзова рассказала, по какой причине он упал в декабре и получил перелом лицевой кости. Также супруга знаменитости сообщила о его нынешнем состоянии: известно, что врачи вынули спицу из скулы и шрамов на лице знаменитости нет.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Щербаков вернулся к работе и почти полностью восстановился, 9 января он направился в Санкт-Петербург, где играет в спектакле.

Борзова связала декабрьские неприятности с тем, что Щербаков сильно нервничал перед 75-летием. Актер должен был отмечать юбилей через неделю после инцидента.

«Думаю, на нервной почве и потерял сознание, когда вышел покурить. Упал, серьезно травмировал скулу», - поделилась актриса и призналась, что не находила себе места, постоянно плакала.

Щербаков 20 дней провел в больнице. Борзова поблагодарила врачей – говорит, что специалисты «все очень хорошо сделали».

«Ему ставили спицы в скулу, их перед выпиской вынули, потому что всё срослось. После операции был синяк, припухлость, но всё уже прошло. Шрамов нет, врачи сделали аккуратные проколы на лице», - сообщила супруга актера.

Борзова призналась – муж никогда не жалуется. Супруга отметила, что он многим помогает – актера уважают окружающие, как и он их.

24 декабря сообщалось, что актера выписали. Щербаков вернулся домой в отличном настроении, рассказывал его сын Василий.